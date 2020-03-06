В Китае оценили ситуацию в сфере контроля над вооружениями

ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Китай не намерен присоединяться к переговорам США РФ по контролю над вооружениями, но это вовсе не означает, что Пекин не принимает участия в международных усилиях по ядерному разоружению, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в четверг зачитал в ООН письмо президента США Дональда Трампа , в котором тот указал, что намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями. Он также написал, что в течение следующих десяти лет Китай планирует по меньшей мере удвоить размер своего ядерного запаса, тогда как Россия разрабатывает "новые дорогостоящие и дестабилизирующие типы систем доставки" боезарядов.

"Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, и эта позиция достаточно четкая", - заявил Чжао Лицзянь.

По его словам, в Китае считают, что США прежде всего необходимо "ответить на призывы российской стороны по продлению договора СНВ-3 , а также сократить свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для присоединения других стран к многосторонним переговорам по ядерному разоружению".

"Как известно всем, Китай придерживается оборонительного характера военной политики, наши ядерные силы поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", - указал представитель ведомства.

Он также указал, что Китай привержен мирному развитию, никогда не участвовал и не намерен вовлекаться в какую бы то ни было гонку вооружений.