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В Китае оценили ситуацию в сфере контроля над вооружениями
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РИА Новости

В Китае оценили ситуацию в сфере контроля над вооружениями

11:21 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Китай не намерен присоединяться к переговорам США и РФ по контролю над вооружениями, но это вовсе не означает, что Пекин не принимает участия в международных усилиях по ядерному разоружению, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в четверг зачитал в ООН письмо президента США Дональда Трампа, в котором тот указал, что намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями. Он также написал, что в течение следующих десяти лет Китай планирует по меньшей мере удвоить размер своего ядерного запаса, тогда как Россия разрабатывает "новые дорогостоящие и дестабилизирующие типы систем доставки" боезарядов.
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"Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, и эта позиция достаточно четкая", - заявил Чжао Лицзянь.
По его словам, в Китае считают, что США прежде всего необходимо "ответить на призывы российской стороны по продлению договора СНВ-3, а также сократить свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для присоединения других стран к многосторонним переговорам по ядерному разоружению".
"Как известно всем, Китай придерживается оборонительного характера военной политики, наши ядерные силы поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", - указал представитель ведомства.
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Он также указал, что Китай привержен мирному развитию, никогда не участвовал и не намерен вовлекаться в какую бы то ни было гонку вооружений.
"Я бы хотел подчеркнуть, что неучастие в трехсторонних переговорах не означает, что Китай не принимает участия в международных усилиях по ядерному разоружению. Пекин хотел бы работать со всеми сторонами над укреплением коммуникации и координации в рамках существующих международных механизмов, а также обсуждать вопросы, связанные с глобальной стратегической стабильностью", - указал он.
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РоссияКристофер ФордДоговор СНВ-3Дональд ТрампМИД КНРКитайООНСШАБезопасностьВ мире
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