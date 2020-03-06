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Госдума отменит летний форум "Развитие парламентаризма"
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РИА Новости

Госдума отменит летний форум "Развитие парламентаризма"

11:20 06.03.2020 (обновлено: 12:18 06.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВторой Международный форум "Развитие парламентаризма"
Второй Международный форум Развитие парламентаризма
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Второй Международный форум "Развитие парламентаризма". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Государственная дума из-за ситуации с коронавирусом намерена отменить международный форум "Развитие парламентаризма", который предполагалось провести летом этого года, сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что соответствующее решение будет принято на Совете Думы 10 марта.
"Мы такое решение примем во вторник на Совете (Думы). Но уже провели консультации со всеми фракциями, все поддерживают это решение и ответственно относятся к тому, что не нужно создавать проблемы, которые могут возникнуть", - пояснил Володин.
Он напомнил о поступившем в Госдуму письме генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого, в котором сообщается о запрете для членов делегаций ассамблеи посещать офисы Совета Европы после визитов в Китай, Республику Корея или Италию из-за коронавируса.
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"Если мы пойдем по этому пути, тогда на наш международный форум нельзя будет пригласить участников из стран, где высокий уровень распространения заболевания. Но это отчасти дискриминация, лучше отложить форум... Иначе получится, что участников одной страны мы пригласим, а другой - нет. Это не очень правильно", - отметил спикер Госдумы.
В то же время Володин не исключил, что форум может состояться в следующем году.
Третий международный форум "Развитие парламентаризма" планировалось провести 28 июня - 1 июля в Колонном зале Дома Союзов.
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Коронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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