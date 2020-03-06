СМИ: число жертв коронавируса в Испании возросло до четырех

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Испании достигло четырех, сообщает издание Pais со ссылкой на власти автономного сообщества Мадрид.

Как сообщается, скончался 76-летний мужчина, который находился в доме престарелых в городе Вальдеморо. Он умер в четверг днем в одной из местных больниц. В общей сложности вирус был выявлен у порядка 20 человек, 16 из которых - работники и клиенты дома престарелых. Четыре человека находятся в реанимации.

Руководство дома престарелых приняло решение о немедленной приостановке работы заведения.

коронавируса , зафиксированная на территории автономного сообщества Мадрид. Ранее сообщалось, что жертвой вируса стала 99-летняя женщина, скончавшаяся в мадридской больнице. Коронавирус у нее был выявлен после смерти. Это уже вторая смерть от, зафиксированная на территории автономного сообщества Мадрид. Ранее сообщалось, что жертвой вируса стала 99-летняя женщина, скончавшаяся в мадридской больнице. Коронавирус у нее был выявлен после смерти.

Минздав Испании сообщил в четверг, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании превысило 260.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.