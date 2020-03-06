Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Рекламное объявление на русском языке опубликовано на странице ФБР на Facebook. Призыв делиться информацией ради обеспечения безопасности проиллюстрирован кадром из фильма "Место встречи изменить нельзя". Подпись под фотографией гласит: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".
"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно. Вот так скажем", — сказал Никита Высоцкий РИА Новости.
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