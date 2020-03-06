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2020-03-06T16:52+0300
https://ria.ru/20200306/1568235316.html
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
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РИА Новости

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

11:18 06.03.2020 (обновлено: 16:52 06.03.2020)
45136
© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Рекламное объявление на русском языке опубликовано на странице ФБР на Facebook. Призыв делиться информацией ради обеспечения безопасности проиллюстрирован кадром из фильма "Место встречи изменить нельзя". Подпись под фотографией гласит: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".
Владимир Высоцкий
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"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно. Вот так скажем", — сказал Никита Высоцкий РИА Новости.
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдались столь популярные у выходцев из СССР образы, как Высоцкий.
Высоцкий, а вас я попрошу остаться
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Высоцкий, а вас я попрошу остаться
26657972122
Обсудить 16
ФБРНикита ВысоцкийВладимир Высоцкий (автор песен)СССРВ мире
Популярные комментарии
Существуют авторские права. Они согласовали всё, заплатили, или тупо спиратили? Плюс, герой Высоцкого не однозначно положительный персонаж, выбор странный.
6 марта, 12:35
Stan Popovsky
3410018
Пусть лучше полковника ФСБ Обамкина рисуют (за Крым присвоили, кто не помнит), и капитана Трампа (который, по их последним заявлениям, чуть ли не сам - русский).
6 марта, 12:35
Евгений Аленин
3430012
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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
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