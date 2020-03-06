Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Рекламное объявление на русском языке опубликовано на странице ФБР на Facebook. Призыв делиться информацией ради обеспечения безопасности проиллюстрирован кадром из фильма "Место встречи изменить нельзя". Подпись под фотографией гласит: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно. Вот так скажем", — сказал Никита Высоцкий РИА Новости.