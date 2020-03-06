ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Польша запретила вывоз лекарств, пригодных для лечения коронавируса , заявил замминистра здравоохранения республики Януш Тешиньский.

"Мы ввели запрет на экспорт польских лекарств, которые могут пригодиться в борьбе с коронавирусом", - сказал Тешиньский в эфире радиостанции TOK FM.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об обезболивающих, противовоспалительных, жаропонижающих препаратах, а также медицинских масках, иглах, термометрах и защитной одежде.

Как подчеркнул замминистра, ведомство воспользовалось законами, "которые уже существовали в польском законодательстве".

Он подчеркнул, что речь не идет об объемах лекарств для личного пользования.

В прошлом году в Польше вступили в силу нормы законодательства, направленные на противодействие незаконному вывозу лекарств за границу.