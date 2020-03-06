Автор "Чернобыля" снимет сериал по игре The last of us

"Получить возможность поработать с этим захватывающим произведением искусства — было моей мечтой на протяжении многих лет. Поэтому для меня большая честь сделать это вместе с Нилом", — прокомментировал Мазин.

Сюжет будет основан на событиях оригинальной игры. Так, действие будет происходить в США, в постапокалиптическом будущем, когда из-за опасной инфекции погибает большая часть населения. Контрабандист Джоэл, один из немногих, кому удалось выжить. Теперь он должен спасти 14-летнюю девочку Элли — вывезти ее из страны.