Автор "Чернобыля" снимет сериал по игре The last of us

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В компании HBO планируют снять сериал, основанный на серии видеоигр The last of us ("Одни из нас"), одним из его создателей станет шоуранер "Чернобыля" Крэйг Мазин сообщает Variety.
Он напишет сценарий и спродюсирует сериал вместе с Нилом Дракманном (креативный директор игры).
"Получить возможность поработать с этим захватывающим произведением искусства — было моей мечтой на протяжении многих лет. Поэтому для меня большая честь сделать это вместе с Нилом", — прокомментировал Мазин.
Сюжет будет основан на событиях оригинальной игры. Так, действие будет происходить в США, в постапокалиптическом будущем, когда из-за опасной инфекции погибает большая часть населения. Контрабандист Джоэл, один из немногих, кому удалось выжить. Теперь он должен спасти 14-летнюю девочку Элли — вывезти ее из страны.
Дата выхода шоу пока неизвестна.
Компьютерная игра The last of us вышла в 2013 году, а спустя год была представлена обновленная версия.
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