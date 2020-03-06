При нападении в Кабуле пострадали 15 человек

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министрАбдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.