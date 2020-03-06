При нападении в Кабуле пострадали 15 человек

КАБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в результате атаки на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Абдулла Абдулла, сообщил представитель министерства здравоохранения Вахидулла Майар.
Ранее сообщалось, что неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.
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Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницы.