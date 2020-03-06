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В МИД обеспокоены заявлениями США вокруг Договора по открытому небу
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РИА Новости

В МИД обеспокоены заявлениями США вокруг Договора по открытому небу

11:14 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена заявлениями официальных лиц США, которые пытаются использовать Договор по открытому небу во внутриполитических играх, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всерьез мы обеспокоены заявлениями некоторых высокопоставленных функционеров, парламентариев США, которые пытаются сделать Договор некой такой разменной монетой во внутриполитических играх. Мы считаем Договор важным механизмом обеспечения европейской безопасности и транспарентности в военной области наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 января, 13:30
МИД призвал к сохранению Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил ранее РИА Новости, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора, а попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики. Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на здравомыслие заокеанских партнеров и призывают и сохранить Договор об открытом небе "как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе".
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
4 декабря 2019, 19:13
Эксперт объяснил важность Договора по открытому небу
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РоссияЭлиот ЭнгелВладимир ЕрмаковМария ЗахароваДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасностьВ мире
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