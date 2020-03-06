В МИД обеспокоены заявлениями США вокруг Договора по открытому небу

"Всерьез мы обеспокоены заявлениями некоторых высокопоставленных функционеров, парламентариев США, которые пытаются сделать Договор некой такой разменной монетой во внутриполитических играх. Мы считаем Договор важным механизмом обеспечения европейской безопасности и транспарентности в военной области наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года", - сказала Захарова на брифинге.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.