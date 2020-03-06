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МИД призвал россиян учитывать рекомендации в связи с коронавирусом
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РИА Новости

МИД призвал россиян учитывать рекомендации в связи с коронавирусом

11:09 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призывает российских граждан учитывать при планировании зарубежных поездок ранее озвученные рекомендации в связи со вспышкой нового коронавируса.
"В сложившихся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, а также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств, включая МИД России, а также Ростуризма, Роспотребнадзора и так далее", - заявила в пятницу на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
По ее словам, российские загранучреждения продолжают проводить работу по выявлению возможных новых случаев инфицирования граждан РФ, а также организовывают встречи с представителями местных властей по данному вопросу.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
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