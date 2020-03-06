В Румынии подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом

Женщина в маске в центре Милана

КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Седьмой случай заражения коронавирусом диагностирован у 16-летней жительницы румынского города Седьмой случай заражения коронавирусом диагностирован у 16-летней жительницы румынского города Тимишоара , передает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при кабмине Румынии

Ранее минздрав Румынии сообщал о четырех зараженных мужчинах и одной женщине, также коронавирус диагностировали у 16-летнего подростка.

"Новый случай коронавируса подтвержден у девушки из Тимишоары, одноклассницы 16-летнего подростка, у которого тест дал положительный результат 4 марта. Девушка госпитализирована в больницу имени В. Бабеша в Тимишоаре", - говорится в сообщении.

При этом минздрав Румынии сообщает на своем сайте, что три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус , уже успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.