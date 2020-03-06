Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T11:07+0300
https://ria.ru/20200306/1568234579.html
Суд по делу о беспорядках при задержании Атамбаева будет закрытым
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1036x0_80_0_0_d1f0de141328813ab7a2a7b00673bb2b.jpg
РИА Новости

Суд по делу о беспорядках при задержании Атамбаева будет закрытым

11:07 06.03.2020
139
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 6 мар - РИА Новости. Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева будет проходить в закрытом режиме, сообщил журналистам в пятницу прокурор Темирбек Бекмаматов.
"Суд начнется 23 марта... Он будет закрытым", - заявил гособвинитель.
По словам Бекмаматова, сторона защиты ходатайствовала о проведении процесса в открытом режиме, гособвинение не возражало против этого, однако судья решил закрыть процесс.
Во вторник в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года в пригородном селе Кой-Таш во время спецоперации по задержанию Атамбаева. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.
Алмазбек Атамбаев
4 марта, 11:32
Прокурор попросил не политизировать суд по делу Атамбаева
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане
21 февраля, 14:40
Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО
100010
Обсудить 0
Фарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
Рекомендуем
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов поговорил с секретарем исполкома ООП
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
"Камаз" рассказал о состоянии находящихся на карантине сотрудников
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад
Полиция
На Кубани еще нескольких полицейских задержали из-за коррупции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД обеспокоены заявлениями США вокруг Договора по открытому небу
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц призвал Европу не поддаваться давлению со стороны Турции
Автомобиль полиции в Киеве
Депутата от партии Зеленского забросали яйцами
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Сотрудница лаборатории
Мутации COVID-19 не сказались на разработке вакцины, заявили в Китае
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
Автомобиль полиции
В Ленинградской области ищут мужчину, скрывшегося с трупом в багажнике
Сотрудник полиции
В Москве тренера заподозрили в изнасиловании малолетних учениц
Центрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Космическим туристам трудно надолго бросить бизнес, считает глава ЦПК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния