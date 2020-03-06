Суд по делу о беспорядках при задержании Атамбаева будет закрытым

БИШКЕК, 6 мар - РИА Новости. Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева будет проходить в закрытом режиме, сообщил журналистам в пятницу прокурор Темирбек Бекмаматов.
"Суд начнется 23 марта... Он будет закрытым", - заявил гособвинитель.
По словам Бекмаматова, сторона защиты ходатайствовала о проведении процесса в открытом режиме, гособвинение не возражало против этого, однако судья решил закрыть процесс.
Во вторник в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года в пригородном селе Кой-Таш во время спецоперации по задержанию Атамбаева. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
21 февраля, 14:40Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО