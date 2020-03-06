Суд по делу о беспорядках при задержании Атамбаева будет закрытым

БИШКЕК, 6 мар - РИА Новости. Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева будет проходить в закрытом режиме, сообщил журналистам в пятницу прокурор Темирбек Бекмаматов.

"Суд начнется 23 марта... Он будет закрытым", - заявил гособвинитель.

По словам Бекмаматова, сторона защиты ходатайствовала о проведении процесса в открытом режиме, гособвинение не возражало против этого, однако судья решил закрыть процесс.

Во вторник в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года в пригородном селе Кой-Таш во время спецоперации по задержанию Атамбаева. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов . Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.