Мутации COVID-19 не сказались на разработке вакцины, заявили в Китае

ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Мутации, произошедшие в вирусе, вызывающем Мутации, произошедшие в вирусе, вызывающем COVID-19 , не сказались на процессе разработке вакцины, заявил в пятнице заместитель секретаря Китайкой академии наук, академик Чжоу Ци.

"Выявленные на данный момент мутации в вирусе не сказались на исследовании и разработке лекарственных средств и вакцины. В настоящее время мы внимательно наблюдаем за степенью мутации вируса и активно выстраиваем научно-исследовательскую работу", - сказал он.

Ранее группа китайских экспертов в опубликованной статье сообщила, что с начала вспышки в штамме нового типа коронавируса произошли 149 мутаций, вирус выделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью. L - наиболее часто встречающийся (70%) и более агрессивный, доля S составляет 30%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.