Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда

Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", — сказали в Минтруде.

В министерстве напомнили, что российские власти предпринимают все меры для противодействия распространению коронавируса , а случаи отстранения от работы из-за карантина остаются единичными.

"Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", — добавили в Минтруде.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в семи десятках стран, умерли 267 человек.