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Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
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РИА Новости

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

11:03 06.03.2020 (обновлено: 12:00 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.
"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", — сказали в Минтруде.
В министерстве напомнили, что российские власти предпринимают все меры для противодействия распространению коронавируса, а случаи отстранения от работы из-за карантина остаются единичными.
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"Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", — добавили в Минтруде.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в семи десятках стран, умерли 267 человек.
В России отмечено семь случаев заболевания: у двоих граждан Китая, которых уже выписали, трех россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, и еще одного, вернувшегося из Италии, а также у иностранного студента, учащегося в Санкт-Петербурге и приехавшего из Италии.
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