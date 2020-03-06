В Москве тренера заподозрили в изнасиловании малолетних учениц

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тренер московской спортивной секции по каратэ подозревается в изнасиловании малолетних учениц, он задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Тренер московской спортивной секции по каратэ подозревается в изнасиловании малолетних учениц, он задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

По данным следствия, тренер по каратэ в спортивных секциях столицы совершал насильственные действия в отношении малолетних учениц. С заявлением об этом в следственные органы обратились родители детей.

"В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказала Иванова.