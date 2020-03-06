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2020-03-06T10:59+0300
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В Москве тренера заподозрили в изнасиловании малолетних учениц
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РИА Новости

В Москве тренера заподозрили в изнасиловании малолетних учениц

10:59 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тренер московской спортивной секции по каратэ подозревается в изнасиловании малолетних учениц, он задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, тренер по каратэ в спортивных секциях столицы совершал насильственные действия в отношении малолетних учениц. С заявлением об этом в следственные органы обратились родители детей.
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"В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказала Иванова.
По ее словам, уголовное дело рассматривается по статье "насильственные действия сексуального характера".
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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