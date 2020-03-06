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2020-03-06T10:57+0300
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На Кубани еще нескольких полицейских задержали из-за коррупции
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РИА Новости

На Кубани еще нескольких полицейских задержали из-за коррупции

10:57 06.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Еще нескольких высокопоставленных полицейских задержали на Кубани по коррупционному делу Успенского поста ДПС. Они подозреваются в организации преступного сообщества и регулярном получении взяток за увод виновных от ответственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Ранее СК сообщил о задержании семи их "соучастников": это сотрудники районного ДПС, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в райотделе полиции и оперативный сотрудник местного отдела службы собственной безопасности.
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"Следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края задержан еще ряд лиц… Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - отмечается в релизе.
Среди задержанных указаны начальник ГИБДД ОМВД по Успенскому району Илья Макаренко, начальник ОМВД России по Успенскому району Андрей Новиков, бывший начальник отделения №6 оперативно-разыскного отдела  Руслан Скопенко и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов.
По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.
Отмечается, что следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления и иных участников преступного сообщества.
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Андрей Новиков (АТЦ СНГ)Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайПроисшествия
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