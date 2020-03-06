На Кубани еще нескольких полицейских задержали из-за коррупции

КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Еще нескольких высокопоставленных полицейских задержали на Кубани по коррупционному делу Успенского поста ДПС. Они подозреваются в организации преступного сообщества и регулярном получении взяток за увод виновных от ответственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.