На Кубани еще нескольких полицейских задержали из-за коррупции

КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Еще нескольких высокопоставленных полицейских задержали на Кубани по коррупционному делу Успенского поста ДПС. Они подозреваются в организации преступного сообщества и регулярном получении взяток за увод виновных от ответственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Ранее СК сообщил о задержании семи их "соучастников": это сотрудники районного ДПС, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в райотделе полиции и оперативный сотрудник местного отдела службы собственной безопасности.
"Следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края задержан еще ряд лиц… Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - отмечается в релизе.
Среди задержанных указаны начальник ГИБДД ОМВД по Успенскому району Илья Макаренко, начальник ОМВД России по Успенскому району Андрей Новиков, бывший начальник отделения №6 оперативно-разыскного отдела Руслан Скопенко и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов.
По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.
Отмечается, что следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления и иных участников преступного сообщества.