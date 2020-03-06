В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Останки мужчины, умершего около двух лет назад, нашли на берегу реки Нара в Серпухове, начата проверка, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
"Пятого марта в городском округе Серпухове на берегу реки Нара обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно мужского пола, давность наступления смерти которого около двух лет. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается личность погибшего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.