В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад

"Пятого марта в городском округе Серпухове на берегу реки Нара обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно мужского пола, давность наступления смерти которого около двух лет. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.