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2020-03-06T10:56+0300
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В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад
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РИА Новости

В Подмосковье нашли скелет мужчины, умершего около двух лет назад

10:56 06.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Останки мужчины, умершего около двух лет назад, нашли на берегу реки Нара в Серпухове, начата проверка, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
"Пятого марта в городском округе Серпухове на берегу реки Нара обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно мужского пола, давность наступления смерти которого около двух лет. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается личность погибшего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
4 марта, 19:28
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Московская область (Подмосковье)СерпуховПроисшествия
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