Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

По последним данным, общее число заболевших Covid-19 превысило 98 тысяч, 3387 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.