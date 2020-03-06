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Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
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РИА Новости

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

10:54 06.03.2020 (обновлено: 11:45 06.03.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСимволика Красноярского экономического форума
Символика Красноярского экономического форума
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был состояться 19-21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Это сделано "по рекомендации федеральных органов исполнительной власти", пояснил собеседник агентства.
Ранее глава региона Александр Усс говорил, что КЭФ изменит формат, а его тематика станет "более сибирской и менее парадной". Он отмечал, что на форуме будет уделено внимание развитию комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который затрагивает сразу три региона — Красноярский край, Хакасию и Туву.
На фоне распространения нового коронавируса переносятся и даже отменяются мероприятия по всему миру. Так, отменились Лондонская книжная ярмарка, Женевский автосалон, Выставка мобильных технологий в Барселоне, Петербургский экономический форум и другие. Часть событий пытаются перенести в онлайн-режим, некоторые — на другую дату.
По последним данным, общее число заболевших Covid-19 превысило 98 тысяч, 3387 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
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