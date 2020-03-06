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https://ria.ru/20200306/1568233298.html
ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР

10:46 06.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские силовики вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств, заявляет управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе "Петровское-Богдановка" зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сказал журналистам представитель ведомства.
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