ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР

"В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе "Петровское-Богдановка" зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сказал журналистам представитель ведомства.