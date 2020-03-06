ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские силовики вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств, заявляет управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе "Петровское-Богдановка" зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сказал журналистам представитель ведомства.
Управление Народной милиции ДНР призывает международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств.