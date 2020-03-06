Токио может подключить Россию к экспериментам с мышами на МКС

"В японском модуле Кибо есть аппарат с центрифугой, где живут мыши в различных условиях гравитации – от невесомости до 2G. Исследования по выведению мышей предназначены для получения новых данных для решения медицинских проблем, связанных со старением, например, остеопороза и мышечной атрофии, такие проблемы встречаются у стареющего населения в Японии. Это еще одна область, в которой мы рассматриваем сотрудничество с Россией", - заявил он.

Ваката напомнил, что российские и японские специалисты уже давно успешно сотрудничают в программе экспериментов по кристаллизации белка. Эти исследования нацелены на создание новых лекарств.

Еще одной областью, где можно было бы расширить взаимодействие ученых двух стран является использование новейшего японского аппарата ELF – печи электростатической левитации, заявил он.