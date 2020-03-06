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Токио может подключить Россию к экспериментам с мышами на МКС
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РИА Новости

Токио может подключить Россию к экспериментам с мышами на МКС

10:44 06.03.2020 (обновлено: 12:21 06.03.2020)
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© NASAАстронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС
Астронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС
© NASA
Астронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Япония рассматривает сотрудничество с Россией в экспериментах для решения проблем старения, которые проводятся с использованием мышей на Международной космической станции (МКС), заявил в интервью РИА Новости вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
"В японском модуле Кибо есть аппарат с центрифугой, где живут мыши в различных условиях гравитации – от невесомости до 2G. Исследования по выведению мышей предназначены для получения новых данных для решения медицинских проблем, связанных со старением, например, остеопороза и мышечной атрофии, такие проблемы встречаются у стареющего населения в Японии. Это еще одна область, в которой мы рассматриваем сотрудничество с Россией", - заявил он.
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Ваката напомнил, что российские и японские специалисты уже давно успешно сотрудничают в программе экспериментов по кристаллизации белка. Эти исследования нацелены на создание новых лекарств.
Еще одной областью, где можно было бы расширить взаимодействие ученых двух стран является использование новейшего японского аппарата ELF – печи электростатической левитации, заявил он.
"С ее помощью можно проводить измерения температурных и физических свойств, таких как плотность, вязкость, поверхностное натяжение, расплавленных веществ, находящихся в невесомости, при температуре выше 2 тысячи градусов. Использование ELF в модуле Кибо – это еще одна сфера, где мы хотели бы расширять сотрудничество с Россией", - отметил Ваката.
Читайте полный текст интервью >>
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Коити ВакатаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЯпония
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