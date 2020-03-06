JAXA: выбор корабля для полета японского астронавта еще обсуждается

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопрос о том, на каком корабле отправится на Международную космическую станцию (МКС) японский астронавт Акихико Хосиде еще обсуждается с НАСА и международными партнерами, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
"Сейчас JAXA планирует полеты двух астронавтов - Соити Ногути и Акихико Хосиде. Как я уже говорил, вопрос о возможности их полета, на каком корабле они полетят на МСК – это решение за НАСА. Поэтому, что касается корабля для доставки Акихико Хосиде, этот вопрос еще обсуждается с НАСА и международными партнерами", - заявил он.
Ваката добавил, что на данный момент планируется, что астронавт Соити Ногути полетит на МКС на американском коммерческом пилотируемом корабле.
Хосиде должен был полететь на МКС на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА Кристофером Кэссиди.