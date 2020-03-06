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JAXA: выбор корабля для полета японского астронавта еще обсуждается
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РИА Новости

JAXA: выбор корабля для полета японского астронавта еще обсуждается

10:33 06.03.2020 (обновлено: 12:21 06.03.2020)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Вопрос о том, на каком корабле отправится на Международную космическую станцию (МКС) японский астронавт Акихико Хосиде еще обсуждается с НАСА и международными партнерами, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
"Сейчас JAXA планирует полеты двух астронавтов - Соити Ногути и Акихико Хосиде. Как я уже говорил, вопрос о возможности их полета, на каком корабле они полетят на МСК – это решение за НАСА. Поэтому, что касается корабля для доставки Акихико Хосиде, этот вопрос еще обсуждается с НАСА и международными партнерами", - заявил он.
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Ваката добавил, что на данный момент планируется, что астронавт Соити Ногути полетит на МКС на американском коммерческом пилотируемом корабле.
Хосиде должен был полететь на МКС на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА Кристофером Кэссиди.
Читайте полный текст интервью >>
Космоцентр в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Архивное фото
12 января 2016, 13:50Новости Подмосковья
Астронавты США и Японии приступают к подготовке в Звездном городкеАстронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи и астронавт NASA Скотт Тингл начнут свою подготовку в ЦПК имени Гагарина с курса "выживания".
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Акихико ХосидеКристофер КэссидиКоити ВакатаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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