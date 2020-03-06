Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Япония ведет разработки по четырем направлениям, чтобы внести свой вклад в американскую программу окололунной станции Gateway, заявил в интервью РИА Новости вице-президент агентства Коити Ваката.
"Есть четыре основных области, в которых мы ведем разработки. Первое - предоставление технологий и оборудования в тех технологических областях, где сильна Япония, для первой фазы программы Gateway. Второе – миссии по доставке грузов и топлива с использованием кораблей HTV-X и H3. Третье – обмен данными о поверхности Луны и технологиями для выбора мест посадки. Четвертое – разработка транспортных средств для исследований поверхности Луны", - заявил он.
США с приходом администрации президента Дональда Трампа объявили о возобновлении лунной программы, назвав возвращение и постоянное присутствие человека на Луне этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах.
26 декабря 2019, 01:10РИА НаукаРогозин назвал сроки возобновления переговоров с США по Gateway