JAXA приветствует продление работы МКС после 2024 года

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приветствовало бы продление работы на Международной космической станции (МКС) на период после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент агентства Коити Ваката.
"Конечно, JAXA хотело было в полной мере использовать МКС, так как эксперименты на ее борту давали большие результаты, это прекрасный комплекс для исследований. Так что для того, чтобы в полной мере использовать возможности МКС мы приветствуем продление работы МКС на период после 2024 года", - заявил он.
Ваката добавил, что на сегодняшний день властям Японии предстоит провести оценку деятельности страны в сфере пилотируемых полетов на низкой орбите Земли после 2025 года.
"Мы ожидаем решения нашего правительства о том, будет ли Япония продолжать участие в работе МКС после 2024 года", - отметил он.
Сейчас существует договоренность о работе МКС до 2024 года.