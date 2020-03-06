JAXA приветствует продление работы МКС после 2024 года

"Конечно, JAXA хотело было в полной мере использовать МКС, так как эксперименты на ее борту давали большие результаты, это прекрасный комплекс для исследований. Так что для того, чтобы в полной мере использовать возможности МКС мы приветствуем продление работы МКС на период после 2024 года", - заявил он.