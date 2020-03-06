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JAXA приветствует продление работы МКС после 2024 года
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РИА Новости

JAXA приветствует продление работы МКС после 2024 года

10:26 06.03.2020 (обновлено: 12:21 06.03.2020)
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© Фото : JAXAКоити Ваката
Коити Ваката
© Фото : JAXA
Коити Ваката. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приветствовало бы продление работы на Международной космической станции (МКС) на период после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент агентства Коити Ваката.
"Конечно, JAXA хотело было в полной мере использовать МКС, так как эксперименты на ее борту давали большие результаты, это прекрасный комплекс для исследований. Так что для того, чтобы в полной мере использовать возможности МКС мы приветствуем продление работы МКС на период после 2024 года", - заявил он.
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Ваката добавил, что на сегодняшний день властям Японии предстоит провести оценку деятельности страны в сфере пилотируемых полетов на низкой орбите Земли после 2025 года.
"Мы ожидаем решения нашего правительства о том, будет ли Япония продолжать участие в работе МКС после 2024 года", - отметил он.
Сейчас существует договоренность о работе МКС до 2024 года.
Читайте полный текст интервью >>
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Коити ВакатаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЯпония
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