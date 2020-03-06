Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Госнефтекомпания Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) планирует в марте поставить еще один танкер нефти для Белоруссии , таким образом, общий объем на текущий месяц от SOCAR предполагается в 250 тысяч тонн, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна " Белнефтехим " Александр Тищенко.

"Есть договоренности с SOCAR о поставке в марте еще одного танкера нефти. С учетом тех двух танкеров, о которых мы говорили раньше, общий объем сырья на текущий месяц от этой компании составит около 250 тысяч тонн. Для поставок в Беларусь будет задействована логистика одесского порта и, соответственно, трубопровода Одесса-Броды. Нефть будет прокачана по "Дружбе" на НПЗ в Мозыре", - рассказал Тищенко.

По его словам, планируются также поставки азербайджанской нефти для Белоруссии на апрель, однако ожидаемые объемы собеседник агентства не уточнил.

В понедельник в Минске состоялась встреча белорусского премьера Сергея Румаса с главой азербайджанской SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. По ее итогам председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что SOCAR может поставить Белоруссии в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти, при этом ожидается, что объемы поставок будут расти из года в год. В "Белнефтехиме" тогда отмечали, что концерн и SOCAR достигли принципиальной договоренности о долгосрочных поставках нефти.