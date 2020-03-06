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2020-03-06T10:26+0300
https://ria.ru/20200306/1568232316.html
Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте
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РИА Новости

Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте

10:26 06.03.2020
2219
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) планирует в марте поставить еще один танкер нефти для Белоруссии, таким образом, общий объем на текущий месяц от SOCAR предполагается в 250 тысяч тонн, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Есть договоренности с SOCAR о поставке в марте еще одного танкера нефти. С учетом тех двух танкеров, о которых мы говорили раньше, общий объем сырья на текущий месяц от этой компании составит около 250 тысяч тонн. Для поставок в Беларусь будет задействована логистика одесского порта и, соответственно, трубопровода Одесса-Броды. Нефть будет прокачана по "Дружбе" на НПЗ в Мозыре", - рассказал Тищенко.
По его словам, планируются также поставки азербайджанской нефти для Белоруссии на апрель, однако ожидаемые объемы собеседник агентства не уточнил.
В понедельник в Минске состоялась встреча белорусского премьера Сергея Румаса с главой азербайджанской SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. По ее итогам председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что SOCAR может поставить Белоруссии в 2020 году до 1 миллиона тонн нефти, при этом ожидается, что объемы поставок будут расти из года в год. В "Белнефтехиме" тогда отмечали, что концерн и SOCAR достигли принципиальной договоренности о долгосрочных поставках нефти.
Танкер
Вчера, 09:47
Первая сотня. Азербайджан отправил в Белоруссию танкер с нефтью
Из-за разногласий с РФ Белоруссия активно ищет альтернативных поставщиков нефти, чтобы заместить поставки российского сырья. В качестве альтернативы Минск рассматривает поставки с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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БелнефтехимБелоруссияАзербайджанЭкономика
Популярные комментарии
Ну вот и нету, наконец, у России друзей, кроме её олигархов. "Боже, храни Америку!"
6 марта, 11:12
Александр Невский
900106
Вот и хорошо. От нас отвяжутся с истериками. Дешевле чем российская, эта нефть не будет, пусть живут в рыночных отношениях.
6 марта, 10:29
Егор Новиков
800002
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