Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T13:33+0300
https://ria.ru/20200306/1568231882.html
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/77/1559267784_0:250:3077:1981_1036x0_80_0_0_ac4f9631c7d0ca0c3051c1eb7e961635.jpg
РИА Новости

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

10:23 06.03.2020 (обновлено: 13:33 06.03.2020)
31248
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную из России валюту. Соответствующие поправки размещены на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в действующем законодательстве конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.
Предполагается, что после принятия поправок такая мера будет использоваться в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы (ст. 193 и 193.1 УК).
Как уточняют авторы поправок, с 2013 года ФТС сообщила о 4460 преступлениях и возбудила более 1600 уголовных дел по данным статьям.
Американские доллары
7 февраля, 07:30
ФТС рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты
69651851217
Обсудить 51
Федеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Ну надо же! И 30 лет не прошло, как Минфин наконец-то осенило, что незаконно вывезенное должно быть возвращено! Всего 30 лет и Минфин блеснул таки интеллектом. Молодцы!
6 марта, 10:58
Фома Фомич
1132810016
Хорошее предложение.
6 марта, 10:35
lyuda.terenteva.55
9171007
Рекомендуем
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
Пункт обмена валют
Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Большая ошибка Трампа: пандемию коронавируса заливают деньгами
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Предприниматель Олег Тиньков
Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Место взрыва у посольства США в Тунисе. 6 марта 2020
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
Человеческий мозг
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
МиГ-23
В Хабаровском крае спустя 33 года завершают операцию "Потерянный "МиГ"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Лента новостейМолния