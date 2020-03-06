Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в действующем законодательстве конфискация предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу.

Предполагается, что после принятия поправок такая мера будет использоваться в случаях невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы (ст. 193 и 193.1 УК).