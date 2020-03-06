В Сочи ликвидирован пожар, охвативший гектары травы и чайных плантаций

В четверг днём поступило сообщение о пожаре в посёлке Головинка Лазаревского района Сочи. На место оперативно выехали пожарные подразделения ЮРПСО МЧС, Кубань-Спаса и городской службы спасения, сотрудники администрации города и Лазаревского района. По данным администрации города, пожар, причиной которого стал костер во дворе, охватил около двух гектаров травы, чайных плантаций и лесной подстилки.