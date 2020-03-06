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В Сочи ликвидирован пожар, охвативший гектары травы и чайных плантаций
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РИА Новости

В Сочи ликвидирован пожар, охвативший гектары травы и чайных плантаций

10:20 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 6 мар - РИА Новости. Пожар, охвативший около двух гектаров травы, чайных плантаций и лесной подстилки полностью ликвидирован в Сочи, сообщает администрация города.
В четверг днём поступило сообщение о пожаре в посёлке Головинка Лазаревского района Сочи. На место оперативно выехали пожарные подразделения ЮРПСО МЧС, Кубань-Спаса и городской службы спасения, сотрудники администрации города и Лазаревского района. По данным администрации города, пожар, причиной которого стал костер во дворе, охватил около двух гектаров травы, чайных плантаций и лесной подстилки.
"Пожар в Головинке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным МЧС по краю, виновник пожара найден, в отношении него составлен административный протокол.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
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