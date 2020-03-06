Журналистам перед брифингом Захаровой измеряют температуру

Температуру представителей СМИ контролируют медработники в масках при помощи тепловизора. Сам процесс длится не более пары секунд. У входа в здание Министерства иностранных дел дежурит карета скорой помощи.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.

В столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.