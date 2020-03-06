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Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
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РИА Новости

Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

10:08 06.03.2020 (обновлено: 10:11 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017
Владимир Путин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову, отметив, что она принадлежит к когорте настоящих героев, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, 6 марта отмечает день рождения, ей исполнилось 83 года.

"Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев – смелых, целеустремлённых, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что профессиональная биография и личный вклад в развитие национальной космической программы Терешковой достойны глубокого признания. Путин отметил и многолетнюю общественную и законотворческую деятельность Терешковой.
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Космос - РИА НаукаВалентина ТерешковаВладимир ПутинОбщество
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