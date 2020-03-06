Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову, отметив, что она принадлежит к когорте настоящих героев, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, 6 марта отмечает день рождения, ей исполнилось 83 года.
"Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев – смелых, целеустремлённых, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни", - говорится в сообщении.
Президент добавил, что профессиональная биография и личный вклад в развитие национальной космической программы Терешковой достойны глубокого признания. Путин отметил и многолетнюю общественную и законотворческую деятельность Терешковой.