Шахта "Воркутинская" — угледобывающее предприятие в городе Воркуте (Республика Коми), является структурным подразделением АО "Воркутауголь" – одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО "Северсталь".
"Воркутинская" была построена на базе шахты №1 "Капитальная" и шахты №40.
Предприятие было сдано в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 миллионов тонн угля в год. Шахта отрабатывает пласты "Тройной" и "Четвертной".
Мощность шахты установлена на уровне проектной – 1,8 миллионов тонн рядового угля в год, что соответствует 1,55 миллионов тонн товарной продукции.
Промышленные запасы угольной шахты "Воркутинская" составляют около 40 миллионов тонн.
В 2018 году "Воркутинская" добыла 1,9 миллиона тонн угля.
В августе 2019 года "Воркутинская" запустила в работу новый очистной забой в Южном блоке шахты. Лава 712-ю расположена на пласте Тройном, а ее запасы составляют 800 тысяч тонн коксующегося угля марки 2Ж. Предприятие планирует полностью отработать их в мае 2020 года.
Мощность угольного пласта составляет 2,7 метра, длина выемочного столба – 1,2 километра, длина очистного забоя – 196 метров. При подготовке монтажной камеры впервые полностью использовалось анкерное крепление горной выработки.
Директор шахты – Виктор Шумов.
Крупные аварии на шахте:
1 апреля 1961 года в результате взрыва метана в шахте №40 погибли 28 человек.
20 февраля 1964 года на шахте №1 "Капитальная" в результате взрыва метана погибли 59 шахтеров.
30 и 31 марта 1995 года в результате взрывов метана на шахте "Воркутинская" погибли десять горняков и девять человек получили травмы и ожоги.
13 января 2002 года на 9-м участке шахты "Воркутинская" на глубине 720 метров при проведении ремонтных работ в очистном забое произошел взрыв метана и возник пожар. В результате взрыва погибли пять горняков. От ожогов пострадали 12 человек.
3 апреля 2008 года на шахте погиб 52-летний подземный электрослесарь Юрий Бумбак.
11 февраля 2013 года в шахте на глубине 800 метров взорвался метан. На момент аварии под землей находились 259 человек, большинство было эвакуировано. На аварийном участке работало 26 человек, из них погибли 18, четверо были госпитализированы. 15 февраля один из пострадавших скончался в больнице.
6 марта 2020 года в "Воркутинской" произошел выброс метана, два человека погибли. Всего в шахте находились 106 горняков. Все остававшиеся в шахте выведены на поверхность. Работа предприятия была приостановлена.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников