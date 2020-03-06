Шахта "Воркутинская" — угледобывающее предприятие в городе Воркуте (Республика Коми), является структурным подразделением АО " Воркутауголь " – одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО "Северсталь"

"Воркутинская" была построена на базе шахты №1 "Капитальная" и шахты №40.

Предприятие было сдано в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 миллионов тонн угля в год. Шахта отрабатывает пласты "Тройной" и "Четвертной".

Мощность шахты установлена на уровне проектной – 1,8 миллионов тонн рядового угля в год, что соответствует 1,55 миллионов тонн товарной продукции.

В 2018 году "Воркутинская" добыла 1,9 миллиона тонн угля.

В августе 2019 года "Воркутинская" запустила в работу новый очистной забой в Южном блоке шахты. Лава 712-ю расположена на пласте Тройном, а ее запасы составляют 800 тысяч тонн коксующегося угля марки 2Ж. Предприятие планирует полностью отработать их в мае 2020 года.

Мощность угольного пласта составляет 2,7 метра, длина выемочного столба – 1,2 километра, длина очистного забоя – 196 метров. При подготовке монтажной камеры впервые полностью использовалось анкерное крепление горной выработки

Директор шахты – Виктор Шумов.

Крупные аварии на шахте:

1 апреля 1961 года в результате взрыва метана в шахте №40 погибли 28 человек

20 февраля 1964 года на шахте №1 "Капитальная" в результате взрыва метана погибли 59 шахтеров

30 и 31 марта 1995 года в результате взрывов метана на шахте "Воркутинская" погибли десять горняков и девять человек получили травмы и ожоги.

13 января 2002 года на 9-м участке шахты "Воркутинская" на глубине 720 метров при проведении ремонтных работ в очистном забое произошел взрыв метана и возник пожар. В результате взрыва погибли пять горняков. От ожогов пострадали 12 человек

3 апреля 2008 года на шахте погиб 52-летний подземный электрослесарь Юрий Бумбак.

11 февраля 2013 года в шахте на глубине 800 метров взорвался метан. На момент аварии под землей находились 259 человек, большинство было эвакуировано . На аварийном участке работало 26 человек, из них погибли 18, четверо были госпитализированы. 15 февраля один из пострадавших скончался в больнице.

6 марта 2020 года в "Воркутинской" произошел выброс метана, два человека погибли . Всего в шахте находились 106 горняков. Все остававшиеся в шахте выведены на поверхность. Работа предприятия была приостановлена.