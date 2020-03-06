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Туризм
2020-03-06T11:05+0300
https://ria.ru/20200306/1568231165.html
Коронавирус не повлиял существенно на бронирование отдыха в Крыму
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РИА Новости

Коронавирус не повлиял существенно на бронирование отдыха в Крыму

11:05 06.03.2020
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CC0 / Andre Bardano / Вулкан Кара-Даг, Коктебель
Вулкан Кара-Даг, Коктебель
CC0 / Andre Bardano /
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Представители туристических компаний отмечают, что бронирование отдыха в Крыму в высокий сезон и на майские праздники либо осталось на уровне прошлых лет, либо незначительно снизилось из-за опасности распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные, предоставленные минкурортов Крыма. Власти региона считают, что отдых на курортах России в предстоящем сезоне будет наиболее надежным и безопасным.

БРОНИРОВАНИЕ НА ЛЕТО

По словам директора туристической компании Оксаны Булах, число бронирований у них выросло. "У нас, наоборот, наблюдается существенный прирост – почти 100 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В основном это летние бронирования", — рассказала она РИА Новости.
Директор другой компании Андрей Пылов отметил, что майские праздники на полуострове активно бронируют гости из обеих столиц, а также городов, с которыми этой весной запускается железнодорожное сообщение.
"На данный момент мы фиксируем рост спроса на Крым. Преимущественно к нам едут жители регионов, где нет проблем с транспортной логистикой и откуда легче добираться. Это гости из Москвы и Московской области, Питера, Екатеринбурга", — заявил он агентству, комментируя бронирование на майские праздники.
Он добавил, что в нынешнем году много желающих приехать в Севастополь, чтобы посмотреть мероприятия к юбилею Великой Победы, также традиционно большой спрос на отдых на Южном берегу Крыма.

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Спрос начинает расти в конце февраля и достигает своего пика в апреле, отмечают в компании. Сейчас в тройке самых популярных направлений — Севастополь, Ялта и Евпатория.
"По сравнению с прошлым годом средний чек на отдых в мае упал на 8,22 процента. Преимущественно планируют путешествовать в период майских выходных парами - 32,9 процента, семьями - 29,41 процент, компаниями - 14,71 процент", — уточнили РИА Новости в сервисе бронирования.

ГЛУБИНА БРОНИРОВАНИЯ

"Некоторый спад в пределах 10 процентов сейчас есть, однако это не 20-25 процентов", — объяснил агентству представитель туроператора Алексей Заливин.
"Однако я не считаю, что это можно объяснить коронавирусом или какой-то геополитической ситуацией, поскольку колебания в этих пределах могут быть и в достаточно стабильное время. Тут могут быть другие объяснения. Например, сейчас происходит снижение скидок по акции "раннего бронирования", как правило, чем ближе к сезону – тем меньше скидок. Соответственно, чем меньше скидок – тем выше цена, и это вполне может обусловить небольшое падение спроса. Поэтому я не могу констатировать глобальное снижение спроса на Крым", — отметил эксперт.
По мнению Заливина, бронирование отдыха в Крыму достаточно "глубокое" — термин обозначает период, за который турист готов забронировать свой тур – за неделю, за месяц, за два, за полгода.
"И у Крыма по сравнению с другими направлениями, в том числе зарубежными, очень большая глубина. Это не первый раз, когда в декабре или феврале туры бронируются активно, а потом происходит снижение, следом за ним опять пойдет повышение спроса. У нас сезон основной начинается ориентировочно с 10 июня, поэтому следующую волну активного бронирования мы ожидаем в мае", — заявил он.

ОТДЫХАТЬ ДОМА БЕЗОПАСНЕЙ И НАДЕЖНЕЙ

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В любой сложной ситуации, с которой сталкивается мировая туриндустрия, отдых в собственной стране будет обладать важнейшим преимуществом, считает министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Мы постоянно мониторим ситуацию и из общения с отельерами знаем, что, например, на мартовские праздники работающие гостиницы заполнены практически на 100 процентов. Очень высокий уровень бронирования майских праздников и высокого сезона, причем август начал покупаться с декабря и продолжает активно продаваться. Учитывая, что сейчас еще действуют скидки на раннее бронирование, тем, кто хочет отдохнуть выгодно, нужно торопиться", — сказал РИА Новости Волченко.
"В целом, абсолютно логичным является предпочтение россиян отдыхать в своей собственной стране. Это безопаснее и надежнее", — отметил он.
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