Губернатор Камчатки попросил привезти в регион 500 тысяч масок

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти ежедневно. В Китае зафиксировано более 80,55 тысячи случаев заражения. По данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 98 тысяч. При этом в Южной Корее число заражений превысило 6,2 тысячи, а в Италии - 3,8 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400.