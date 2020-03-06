На Урале сотрудника ГИБДД обвинили в надругательстве над девочкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД из Екатеринбурга задержан по подозрению в надругательстве над девочкой, он уволен из органов внутренних дел, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местное агентство Ura.ru написало, что 35-летний инспектор ДПС с сентября 2019 года по февраль 2020 года неоднократно вступал в половую связь с 12-летней девочкой в одном из общежитий Екатеринбурга.
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Как пояснил Горелых, мужчину изобличили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
"Задержанный с позором изгнан из системы МВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Начальник свердловского главка полиции генерал Александр Мешков назначил служебную проверку в отношении непосредственных руководителей задержанного, чтобы дать принципиальную строжайшую оценку за профилактическую работу по воспитанию личного состава", – сказал представитель областной полиции.
В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по данному делу отказались.