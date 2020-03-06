На Урале сотрудника ГИБДД обвинили в надругательстве над девочкой

В Австрии врача обвинили в надругательствах над детьми, сообщили СМИ

В Австрии врача обвинили в надругательствах над детьми, сообщили СМИ

"Задержанный с позором изгнан из системы МВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Начальник свердловского главка полиции генерал Александр Мешков назначил служебную проверку в отношении непосредственных руководителей задержанного, чтобы дать принципиальную строжайшую оценку за профилактическую работу по воспитанию личного состава", – сказал представитель областной полиции.