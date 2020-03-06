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2020-03-06T09:55+0300
https://ria.ru/20200306/1568230633.html
Россвязь: в состав "Сферы" войдут почти 20 орбитальных группировок
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РИА Новости

Россвязь: в состав "Сферы" войдут почти 20 орбитальных группировок

09:55 06.03.2020
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© АО "Российские космические системы"Спутник
Спутник
© АО "Российские космические системы"
Спутник. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 20 орбитальных группировок войдут в состав системы "Сфера", рассказал в интервью РИА Новости глава Россвязи Олег Духовницкий.
Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Система будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежным OneWeb и Starlink, которые будут предоставлять интернет по всей Земле. Однако в новую российскую группировку войдут не только спутники связи, но и аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.
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"Думаю, что мы находимся на финишной прямой, в ближайшее время программа получит официальный статус, и мы перейдем в практическую плоскость ее реализации. Я думаю, что процесс окончательного согласования – это вопрос ближайших месяцев", - сказал Духовницкий, отвечая на вопрос, на какой стадии сейчас согласование программы.
"В программу будет погружено несколько сотен спутников различного назначения, около 600 – это космические аппараты связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Будет функционировать в общей сложности 17 орбитальных группировок, которые позволят обеспечить потребителей услугами дистанционного зондирования Земли, навигации, телерадиовещания, широкополосного доступа в интернет, ретрансляции и передачи данных, а также технологиями "Интернета вещей" и многим другим. Это довольно крупная финансовая история, исчисляемая миллиардами", - отметил он.
Глава Россвязи добавил, что ведомство участвует в программе для развития телекоммуникационного кластера. В бюджете на 2022 год запланировано 14,9 миллиарда рублей на начало работ по созданию спутниковой системы связи и вещания "Экспресс-РВ", включенной в состав подпрограммы "Сфера". "Эта система должна в 2023 году оказаться на орбите", - сказал он.
"Финансирование программы в целом будет складываться из бюджетной и внебюджетной составляющих. Цифры станут понятны, когда федеральная подпрограмма будет утверждена, это вопрос ближайших месяцев, даже раньше: у нас новое правительство, и многие процедуры перезапущены", - сказал Духовницкий.
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