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В частном доме в Ингушетии семья отравилась угарным газом
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РИА Новости

В частном доме в Ингушетии семья отравилась угарным газом

09:50 06.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости. Женщина и трое детей, проживающие в частном доме в Назрановском районе Ингушетии, отравились угарным газом и доставлены в больницу, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 05.00 мск в пятницу поступило сообщение, что в ингушскую республиканскую больницу в Назрани с признаками отравления угарным газом доставлены четыре человека: мать и трое ее детей – жители селения Барсуки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС уточнили, что дети - 2012, 2014 и 2015 годов рождения. "У всех пострадавших легкое отравление", - отметили в ведомстве.
По его данным, прибывшая на место происшествия аварийная бригада газовиков установила, что причиной отравления стала эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода.
"По уточненной информации, в больницу также был доставлен и муж пострадавшей. У всех пятерых состояние удовлетворительное", - пояснили в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
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