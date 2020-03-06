В частном доме в Ингушетии семья отравилась угарным газом

По его данным, прибывшая на место происшествия аварийная бригада газовиков установила, что причиной отравления стала эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода.

"По уточненной информации, в больницу также был доставлен и муж пострадавшей. У всех пятерых состояние удовлетворительное", - пояснили в пресс-службе.