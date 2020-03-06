В частном доме в Ингушетии семья отравилась угарным газом

НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости. Женщина и трое детей, проживающие в частном доме в Назрановском районе Ингушетии, отравились угарным газом и доставлены в больницу, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 05.00 мск в пятницу поступило сообщение, что в ингушскую республиканскую больницу в Назрани с признаками отравления угарным газом доставлены четыре человека: мать и трое ее детей – жители селения Барсуки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС уточнили, что дети - 2012, 2014 и 2015 годов рождения. "У всех пострадавших легкое отравление", - отметили в ведомстве.
По его данным, прибывшая на место происшествия аварийная бригада газовиков установила, что причиной отравления стала эксплуатация печки с горелкой без соответствующего дымохода.
"По уточненной информации, в больницу также был доставлен и муж пострадавшей. У всех пятерых состояние удовлетворительное", - пояснили в пресс-службе.