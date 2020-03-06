"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", временно приостанавливает выполнение рейсов с Сахалина на Хоккайдо, сообщила в пятницу пресс-служба воздушного перевозчика.
"Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Саппоро - Южно-Сахалинск", - говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
"Аврора" разрешила пассажирам с билетами, оформленными не позднее 6 марта на рейсы HZ4536/HZ4537 с датами перевозки с 7 марта по 28 марта 2020 года, без взимания дополнительной платы изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения. Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, возможно произвести в любой точке собственной продажи или в контакт-центре.