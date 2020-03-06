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2020-03-06T09:26+0300
https://ria.ru/20200306/1568229619.html
"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
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РИА Новости

"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо

09:26 06.03.2020
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© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200
Воздушное судно авиакомпании Аврора DHC-8-200
© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", временно приостанавливает выполнение рейсов с Сахалина на Хоккайдо, сообщила в пятницу пресс-служба воздушного перевозчика.
"Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Саппоро - Южно-Сахалинск", - говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
"Аврора" разрешила пассажирам с билетами, оформленными не позднее 6 марта на рейсы HZ4536/HZ4537 с датами перевозки с 7 марта по 28 марта 2020 года, без взимания дополнительной платы изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения. Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, возможно произвести в любой точке собственной продажи или в контакт-центре.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Вчера, 08:47
Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
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ХоккайдоАврора (авиакомпания)АэрофлотСахалинЭкономика
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