Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Житель Житель Екатеринбурга , который контактировал с заболевшим коронавирусом, проходит обследование в больнице, симптомов заболевания у него нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области

"Человек, о котором идет речь, контактировал с заболевшим коронавирусом . Этот человек абсолютно здоров, у него нет никаких признаков ОРВИ. Он просто взят под меднаблюдение. Он в больнице, изолирован для того, чтобы на случай, если заражение произошло, все было обнаружено в медицинских условиях стационара", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у пациента взяты анализы, их результаты пока неизвестны. Заборы проб на COVID-19 взяты также у нескольких человек, у которых проявились признаки ОРВИ после посещения неблагополучных по коронавирусу стран, все анализы показали отрицательный результат. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области нет, подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

В понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что COVID-19 подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное. Был определен круг лиц, контактировавших с ним, 24 человека были госпитализированы, более 80 – на карантине.