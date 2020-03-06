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РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
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РИА Новости

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

09:16 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Секретный экспорт из России превысил 55 миллиардов долларов, составив 13 процентов от общей структуры, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
По информации издания, по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился на 13 процентов.
Отмечается, что три четверти засекреченного экспорта пришлось на трубопроводный газ, а еще четверть – на вооружения.
Лидерами по поставкам природного газа из России стали Германия, Турция, Австрия, Италия и Белоруссия. По экспорту оружия лидируют Египет, Алжир, Китай, Индия и США.
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ВооруженияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Природный газРоссияЭкономика
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