РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Секретный экспорт из России превысил 55 миллиардов долларов, составив 13 процентов от общей структуры, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
По информации издания, по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился на 13 процентов.
Отмечается, что три четверти засекреченного экспорта пришлось на трубопроводный газ, а еще четверть – на вооружения.
Лидерами по поставкам природного газа из России стали Германия, Турция, Австрия, Италия и Белоруссия. По экспорту оружия лидируют Египет, Алжир, Китай, Индия и США.