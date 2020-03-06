Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T09:13+0300
https://ria.ru/20200306/1568229205.html
На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий

09:13 06.03.2020
144
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Почти 70 тонн медицинских масок, бахил, медицинских перчаток, дезинфицирующих средств вывезено с Дальнего Востока за рубеж за 2 месяца 2020 года, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
Правительство РФ со 2 марта ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски - ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров. Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру.
"По словам начальника отдела таможенной статистики Дальневосточного таможенного управления Олега Нестеренко, в таможенных органах Дальнего Востока за 2 месяца 2020 года было оформлено на вывоз 69 тонн таких товаров статистической стоимостью 2,3 миллиона долларов США, в 2019 году – 5,3 тонны статистической стоимостью 20 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
000213
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19РоссияДальний ВостокЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 5000 рублей
РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37ЦПК разработает тренажер, имитирующий работу на Луне и Марсе
09:31Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
09:30Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Лента новостейМолния