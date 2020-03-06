На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Почти 70 тонн медицинских масок, бахил, медицинских перчаток, дезинфицирующих средств вывезено с Дальнего Востока за рубеж за 2 месяца 2020 года, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
Правительство РФ со 2 марта ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски - ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров. Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру.
"По словам начальника отдела таможенной статистики Дальневосточного таможенного управления Олега Нестеренко, в таможенных органах Дальнего Востока за 2 месяца 2020 года было оформлено на вывоз 69 тонн таких товаров статистической стоимостью 2,3 миллиона долларов США, в 2019 году – 5,3 тонны статистической стоимостью 20 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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