На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий

"По словам начальника отдела таможенной статистики Дальневосточного таможенного управления Олега Нестеренко, в таможенных органах Дальнего Востока за 2 месяца 2020 года было оформлено на вывоз 69 тонн таких товаров статистической стоимостью 2,3 миллиона долларов США, в 2019 году – 5,3 тонны статистической стоимостью 20 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.