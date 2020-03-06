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Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
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РИА Новости

Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"

09:12 06.03.2020 (обновлено: 09:27 06.03.2020)
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© Фото : ФГУП "Космическая связь"Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ7"
Телекоммуникационный спутник Экспресс-АМ7
© Фото : ФГУП "Космическая связь"
Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ7". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россвязь больше не планирует заказывать за рубежом новые спутники по программе "Экспресс", сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
В октябре 2014 года из-за преждевременного выключения двигателя блока "Бриз-М" на нерасчетную орбиту был выведен российский спутник связи "Экспресс-АМ6". В мае того же года из-за аварии двигателя третьей ступени ракеты "Протон-М" был потерян российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ4R".
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"Заказы новых спутников по программе "Экспресс" планируется осуществлять у российских производителей, и наши партнеры в последние годы достаточно серьезно в этом плане подтянулись – спутники стали изготавливаться более качественные. Это укладывается в общепринятую повестку вопроса импортозамещения", - сказал Духовницкий.
"На сегодняшний день нет оснований полагать, что спутники, производящиеся за рубежом, будут более качественными, будут изготавливаться в более короткий срок и будут дешевле", - добавил глава ведомства.
Ранее Россия заказывала за рубежом спутники "Экспресс-АМ4" (потерян при аварийном запуске в 2011 году), "Экспресс-АМ4R" (потерян при аварийном запуске в 2014 году), "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМУ1" (успешно запущены в 2015 году).
Кроме того, планировалось заказать за границей производство аппарата "Экспресс-АМУ2".
Спутники серии "Экспресс" предназначены для предоставления услуг связи и телевещания, обеспечения президентской и правительственной связи на территории России и других стран.
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Бриз-МПротон-МКосмос - РИА НаукаОлег ДуховницкийФедеральное агентство связи (Россвязь)
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