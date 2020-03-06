Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россвязь больше не планирует заказывать за рубежом новые спутники по программе "Экспресс", сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий

В октябре 2014 года из-за преждевременного выключения двигателя блока "Бриз-М" на нерасчетную орбиту был выведен российский спутник связи "Экспресс-АМ6". В мае того же года из-за аварии двигателя третьей ступени ракеты "Протон-М" был потерян российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ4R".

"Заказы новых спутников по программе "Экспресс" планируется осуществлять у российских производителей, и наши партнеры в последние годы достаточно серьезно в этом плане подтянулись – спутники стали изготавливаться более качественные. Это укладывается в общепринятую повестку вопроса импортозамещения", - сказал Духовницкий.

"На сегодняшний день нет оснований полагать, что спутники, производящиеся за рубежом, будут более качественными, будут изготавливаться в более короткий срок и будут дешевле", - добавил глава ведомства.

Ранее Россия заказывала за рубежом спутники "Экспресс-АМ4" (потерян при аварийном запуске в 2011 году), "Экспресс-АМ4R" (потерян при аварийном запуске в 2014 году), "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМУ1" (успешно запущены в 2015 году).

Кроме того, планировалось заказать за границей производство аппарата "Экспресс-АМУ2".