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Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
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РИА Новости

Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ

09:12 06.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАндрей Травников
Андрей Травников
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Меры, принимаемые в Новосибирской области по защите населения от новой коронавирусной инфекции, помогли значительно снизить и заболеваемость по традиционным инфекциям — ОРВИ и гриппу, заявил губернатор региона Андрей Травников.
В пятницу глава Новосибирской области провел заседание оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. По его поручению проработан и будет внедрен комплекс дополнительных мер по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями.
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"Сегодня мы отмечаем, что заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем. Потому отмечу еще раз: мы добились снижения общей заболеваемости вирусными инфекциями на территории региона", - приводит слова Травникова пресс-служба облправительства.
Губернатор констатировал, что сегодня на территории Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, так же как их не было подтверждено за весь период мониторинга проб, взятых у жителей Новосибирской области, других регионов и граждан других государств, которые пребывали на территорию региона.
Власти отмечают, что продолжается выявление людей, которые в течение последних 14 дней вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран. В аэропорту "Толмачёво" усилен санитарно-карантинный режим. В среднем сотрудники воздушного порта проверяют в сутки пассажиров 18 рейсов – это более 3 тысяч человек.
По итогам совещания губернатор поручил усилить работу по профилактике вирусных инфекций, а также для предотвращения распространения фейковых новостей о коронавирусе в регионе на базе службы 112 уже запущена "горячая линия". Интересующую информацию об эпидемической обстановке и симптомах вирусных заболеваний новосибирцы смогут получить и по телефону 03.
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Коронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирская областьОбщество
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