Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ

НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Меры, принимаемые в Меры, принимаемые в Новосибирской области по защите населения от новой коронавирусной инфекции, помогли значительно снизить и заболеваемость по традиционным инфекциям — ОРВИ и гриппу, заявил губернатор региона Андрей Травников

В пятницу глава Новосибирской области провел заседание оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции . По его поручению проработан и будет внедрен комплекс дополнительных мер по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями.

"Сегодня мы отмечаем, что заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем. Потому отмечу еще раз: мы добились снижения общей заболеваемости вирусными инфекциями на территории региона", - приводит слова Травникова пресс-служба облправительства.

Губернатор констатировал, что сегодня на территории Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, так же как их не было подтверждено за весь период мониторинга проб, взятых у жителей Новосибирской области, других регионов и граждан других государств, которые пребывали на территорию региона.

Власти отмечают, что продолжается выявление людей, которые в течение последних 14 дней вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран. В аэропорту "Толмачёво" усилен санитарно-карантинный режим. В среднем сотрудники воздушного порта проверяют в сутки пассажиров 18 рейсов – это более 3 тысяч человек.