В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Несколько автобусов ПАЗ загорелись ночью в пятницу в Несколько автобусов ПАЗ загорелись ночью в пятницу в Кургане , площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в 04.24 (02.24 мск) 6 марта в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автобусов ПАЗ в Кургане, на улице Дзержинского, 62. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

"По прибытию подразделений установлено, что горят автобусы ПАЗ на открытой территории. Пожар локализован в 04.39 (02.39 мск) на общей площади 100 квадратных метров. Ликвидация открытого горения объявлена в 04.51 (02.51 мск), полная ликвидация - в 05.20 (03.20 мск)", - говорится в сообщении.

Пострадавших, погибших нет в результате пожара нет.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 30 человек и 8 единиц техники, причина пожара устанавливается, поясняет пресс-центр.