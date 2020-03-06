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В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
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РИА Новости

В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет

08:58 06.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники ГУ МЧС России
Сотрудники ГУ МЧС России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники ГУ МЧС России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Несколько автобусов ПАЗ загорелись ночью в пятницу в Кургане, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в 04.24 (02.24 мск) 6 марта в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автобусов ПАЗ в Кургане, на улице Дзержинского, 62. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
"По прибытию подразделений установлено, что горят автобусы ПАЗ на открытой территории. Пожар локализован в 04.39 (02.39 мск) на общей площади 100 квадратных метров. Ликвидация открытого горения объявлена в 04.51 (02.51 мск), полная ликвидация - в 05.20 (03.20 мск)", - говорится в сообщении.
Пострадавших, погибших нет в результате пожара нет.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 30 человек и 8 единиц техники, причина пожара устанавливается, поясняет пресс-центр.
В сообщении не указывается, сколько автобусов сгорело при пожаре.
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