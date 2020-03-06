Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T08:55+0300
https://ria.ru/20200306/1568228519.html
Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859060_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bd894bc6458cea65d6bf909e986fda7.jpg
РИА Новости

Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией

08:55 06.03.2020
407
© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. Архивное фото
СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Президентская администрация Южной Кореи в пятницу выразила "сильное сожаление" и заявила о возможности встречных мер в связи с введением Японией обязательного карантина для всех людей, прибывающих из Южной Кореи, из-за угрозы распространения коронавируса.
Принятие соответствующих мер Совет национальной безопасности (NSC) Южной Кореи обсудил на следующий день после того, как Япония заявила, что с 9 марта до конца месяца прибывающие из Южной Кореи и Китая будут помещены на 14-дневный карантин на специально отведенных для этого объектах. Из Китая и Южной Кореи прилететь в Японию можно будет только через два международных аэропорта: Нарита к востоку от Токио и Кансай в районе Осаки.
"Члены Совета национальной безопасности согласились рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, основываясь на принципе симметричного ответа, отметив, что невозможно понять японское правительство, которое предпринимает необоснованные шаги без предварительной консультации с нашим правительством", - заявили в президентской администрации.
Южная Корея ранее не стала вводить карантин в отношении людей, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19, включая Японию, несмотря на неоднократные публичные призывы различных общественных организаций. Действует лишь запрет на въезд из китайской провинции Хубэй.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"В то время как наша страна жестко борется с COVID-19 в рамках своей научной и прозрачной карантинной системы, которая высоко оценивается остальным миром, Япония рождает недоверие к себе у международного сообщества из-за своих неоднозначных и пассивных карантинных усилий", - добавили в президентской администрации.
Также "крайнее сожаление" по этому поводу выразил МИД Южной Кореи. Вице-министр иностранных дел Чо Се Ён вызвал посла Японии в Южной Корее Кодзи Томиту, чтобы официально выразить протест.
Южная Корея зарегистрировала уже около 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, погибли 42 человека, выздоровели 108.
202101
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Южная КореяКитайЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37ЦПК разработает тренажер, имитирующий работу на Луне и Марсе
09:31Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
09:30Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Лента новостейМолния