Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо

Ранее министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Юшук заявил, что с 5 марта прекращается воздушное сообщение с Хоккайдо, где власти одноименной префектуры объявили режим ЧС в связи с выявленными на японском острове случаями заболевания коронавирусом. Власти Сахалина в связи со сложившейся ситуацией обратились в правительство России с просьбой о закрытии воздушного сообщения с Хоккайдо.
"Сообщение с Хоккайдо пока не закрылось", - отметил собеседник агентства.
По его словам, власти региона ждут ответа на обращение из Москвы.