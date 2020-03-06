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Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
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РИА Новости

Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо

08:47 06.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар – РИА Новости. Решение о закрытии авиасообщения Сахалина с японским островом Хоккайдо отложено на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном правительстве.
Ранее министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Юшук заявил, что с 5 марта прекращается воздушное сообщение с Хоккайдо, где власти одноименной префектуры объявили режим ЧС в связи с выявленными на японском острове случаями заболевания коронавирусом. Власти Сахалина в связи со сложившейся ситуацией обратились в правительство России с просьбой о закрытии воздушного сообщения с Хоккайдо.
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Коронавирус COVID-19ХоккайдоСахалинМоскваОбщество
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