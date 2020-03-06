Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бутана Лотай Церинг объявил о первом случае заболевания в стране, коронавирус обнаружен у 76-летнего жителя Соединенных Штатов Америки, приехавшего из Индии, передает издание ANI.
Заболевший мужчина прибыл в Бутан 2 марта из города Гувахати в штате Ассам на северо-востоке страны. Вместе с американцем на борту самолета было еще 11 человек, все они находятся на карантине. В данный момент у них нет симптомов заболевания.
Правительство Бутана находится в контакте с индийскими коллегами в связи с инцидентом.
Власти Бутана также установили более 90 контактов с заболевшим, отследив его путь от аэропорта до отеля, включая остановки на обед и кофе. Медики проверяют всех контактировавших с заболевшим и обратились к персоналу отеля, где тот остановился, с просьбой оставаться дома и ограничить круг контактов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.