В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Акционирование ФГУП "Космическая связь" и ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) пройдет не раньше 2022 года, заявил в интервью РИА Новости глава Олег Духовницкий. Акционирование ФГУП "Космическая связь" и ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) пройдет не раньше 2022 года, заявил в интервью РИА Новости глава Россвязи

В апреле замруководителя Россвязи Сергей Чебаков сообщил, что ведомство рассчитывает в конце 2020 года - начале 2021 года акционировать ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), а после этого - ФГУП "Космическая связь" (ГПКС, оператор спутниковой связи).

"ФГУП "Космическая связь" и ФГУП ГЦСС проводят плановую работу по регистрации госимущества. Россвязь и Минкомсвязь формируют соответствующую нормативную правовую базу: идет работа по регуляторике, налаживанию порядка в имущественном комплексе. Это длительный процесс, вопрос не одного месяца. В этом году мы точно эту работу не закончим, скорее, после 2021 года", - рассказал Духовницкий.

По его словам, в настоящее время в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы включено акционирование ФГУП " Российские сети вещания и оповещения " (РСВО). "Здесь мы выходим на финишную прямую, и с удачным стечением обстоятельств, если вопросы с регуляторикой завершатся, то, я думаю, это перспектива следующего года", - отметил он.

"Справедливости ради надо отметить, что изменение организационно-правовой формы такого большого влияния с точки зрения улучшения работы предприятия не ведет. Это дальнейшая после акционирования приватизация и выкуп пакета акций у частного капитала. Просто выводить на рынок продажи пакета – это не перспектива ближайшего времени. Изменяется форма, но с нашей точки зрения, и она поддерживается регулятором, мы видим это как 100% акционирование имущества с владением государства", - отметил глава ведомства.