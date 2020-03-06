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В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"
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РИА Новости

В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"

08:42 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевРуководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Акционирование ФГУП "Космическая связь" и ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) пройдет не раньше 2022 года, заявил в интервью РИА Новости глава Россвязи Олег Духовницкий.
В апреле замруководителя Россвязи Сергей Чебаков сообщил, что ведомство рассчитывает в конце 2020 года - начале 2021 года акционировать ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), а после этого - ФГУП "Космическая связь" (ГПКС, оператор спутниковой связи).
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"ФГУП "Космическая связь" и ФГУП ГЦСС проводят плановую работу по регистрации госимущества. Россвязь и Минкомсвязь формируют соответствующую нормативную правовую базу: идет работа по регуляторике, налаживанию порядка в имущественном комплексе. Это длительный процесс, вопрос не одного месяца. В этом году мы точно эту работу не закончим, скорее, после 2021 года", - рассказал Духовницкий.
По его словам, в настоящее время в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы включено акционирование ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО). "Здесь мы выходим на финишную прямую, и с удачным стечением обстоятельств, если вопросы с регуляторикой завершатся, то, я думаю, это перспектива следующего года", - отметил он.
"Справедливости ради надо отметить, что изменение организационно-правовой формы такого большого влияния с точки зрения улучшения работы предприятия не ведет. Это дальнейшая после акционирования приватизация и выкуп пакета акций у частного капитала. Просто выводить на рынок продажи пакета – это не перспектива ближайшего времени. Изменяется форма, но с нашей точки зрения, и она поддерживается регулятором, мы видим это как 100% акционирование имущества с владением государства", - отметил глава ведомства.
"Я думаю, что необходимые процедуры со ФГУП РСВО мы закончим в 2021 году, а с ГП КС и ФГУП ГЦСС не будем торопиться, так как нет причин для ускорения и лишней траты средств. Если регулятор и Росимущество нас в этом вопросе поторопят – мы будем ускоряться", - добавил он.
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
08:21РИА Наука
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Российские сети вещания и оповещенияКосмос - РИА НаукаОлег ДуховницкийФедеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
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