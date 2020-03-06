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В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды

08:37 06.03.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Крымчанам не стоит в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова полагаться на поставку воды с Украины, несмотря на смену тональности в этом вопросе представителей украинской власти, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду в Украину.

"Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды с Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины. Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией", - сказал РИА Новости Бобков.

Вице-спикер подчеркнул, что вопрос подачи воды также может стать предметом спекуляций, когда украинские политики будут говорить, что хотят поставлять воду крымчанам и помогать им, но не могут это сделать, так как Крым - это территория другого государства, которую они не признают.
"Скорее всего, будет так. Но саму тональность официальных лиц, которая постепенно меняется в сторону потепления и нормализации отношений с Крымом, нельзя не приветствовать. Еще три-четыре года назад было сложно себе даже представить, чтобы вообще кто-то заикнулся о поставках воды на уровне официальных лиц Украины. Но пока говорить, что произошел какой-то кардинальный прорыв еще стоит", - подчеркнул вице-спикер.
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Денис ШмыгальРоссияВладимир БобковРеспублика КрымУкраина
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