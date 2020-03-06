В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды

"Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды с Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины. Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией", - сказал РИА Новости Бобков.