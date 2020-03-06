Group-IB не получала уведомлений по делу менеджера Кислицина

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, не получала уведомлений или официальных повесток от властей США по делу о якобы продаже данных пользователей ее сотрудником Никитой Кислициным, говорится в сообщении компании.
Ранее ряд СМИ сообщили, что сотрудник Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США. Он, по данным министерства юстиции страны, может быть причастен к попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году. Так, он якобы получил данные пользователей соцсети и пытался продать эту информацию за 5,5 тысяч евро.
Согласно сообщению Group-IB, судебные слушания по делу пройдут 9 марта 2020 года, в нем фигурирует сотрудник Group-IB Никита Кислицин.
"Мы заявляем, что ни компания Group-IB, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу No. CR 16-00440 WHA UNITED STATES V. Yevgeniy Nikulin (США, Сан-Франциско). Мы расцениваем такие действия как недопустимые и нарушающие права нашего сотрудника. Вместе с тем, мы хотим подчеркнуть, что в материалах дела, связанных с Кислициным, на данный момент содержатся обвинения, но не содержится прямых доказательств", - пишет компания.
"Учитывая, что информация о предстоящем суде приобрела публичный статус, мы считаем необходимым пояснить: события, которых касается указанное разбирательство, происходили около 8 лет назад, когда Кислицин был независимым исследователем по кибербезопасности и не имел никакого отношения к компании Group-IB. Независимо от этого факта, мы приняли решение поддерживать своего сотрудника и пояснить детали, которые нам известны для того, чтобы исключить дезинформацию и манипулирование фактами в политических или иных целях", - следует из релиза.
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"Мы подчеркиваем, что перейдя на работу в Group-IB, Кислицин никогда не скрывал своего журналистского и исследовательского опыта, как на позиции главного редактора журнала "Хакер", так и в качестве независимого аналитика. Более того, представители компании Group-IB и, в частности, Кислицин в 2013 году по личной инициативе встречались с сотрудниками министерства юстиции США для информирования их об исследовательской работе, связанной с андеграундом, которую в 2012-м году проводил Кислицин. После данного общения с представителями американских властей в адрес компании Group-IB, равно как и в адрес Кислицина, не было официально направлено никаких дополнительных вопросов. Мы со всей серьезностью относимся к предстоящим судебным слушаниям и осознаем, что данная ситуация может нести репутационные риски для компании", - отмечается в сообщении.
Согласно приведенным компанией данным, с 2006 по 2012 год Кислицын был журналистом и главным редактором "Хакера", ежемесячного журнала, посвящённого вопросам информационной безопасности и программированию. Большое внимание в журнале уделялось исследованиям кибератак, анализу инструментов киберкриминальных групп, разбору кейсов по онлайн-мошенничествам и взломам, а также рекомендациям о мерах кибербезопасности и защите от киберугроз. В апреле 2012 года Кислицин оставил пост главного редактора "Хакера", уехал в США и начал работать независимым исследователем киберугроз. В январе 2013 года Кислицин был принят на работу в Group-IB, предварительно пройдя многоступенчатую систему отбора, которая помимо ряда собеседований и проверок, включает полиграф.
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