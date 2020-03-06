Погибшие в Москве мужчина и девушка отравились "веселящим газом"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молодой человек и девушка, которых в четверг обнаружили мертвыми в квартире на западе Москвы, отравились "веселящим газом", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как ранее сообщала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, 5 марта в квартире жилого дома на улице Кастанаевской были обнаружены тела молодого человека и девушки 1993 и 2001 годов рождения без признаков насильственной смерти, следствие проводит проверку.
"Погибшие - Богданович и Вернигора. По предварительным данным, они отравились, надышавших "веселящего газа", - сказал собеседник агентства.