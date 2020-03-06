Из отеля в центре Москвы эвакуировали более 30 человек из-за пожара

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Свыше 30 человек эвакуировали из отеля "Неаполь" в центре Москвы после возгорания в подвальном помещении здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В отеле "Неаполь" в Вознесенском переулке произошло возгорание деревянной перегородки. Из здания был выведен 31 человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в подвальном помещении здания по адресу: Вознесенский переулок, дом 12, строение 3 произошло возгорание деревянных перегородок в подвальном помещении на площади 5 квадратных метров. До прибытия пожарных администрация вывела из здания 38 человек. В 07.52 пожар был ликвидирован.