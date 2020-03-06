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Власти Гватемалы объявили стихийное бедствие из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Гватемалы объявили стихийное бедствие из-за коронавируса

08:27 06.03.2020
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© REUTERS / China DailyРабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство Гватемалы, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, объявило стихийное бедствие в связи с угрозой распространения заболевания.
"На собрании совета министров мы решили объявить ситуацию стихийного бедствия на всей национальной территории. Указ вступает в силу немедленно с момента опубликования. Усиливаем пограничный контроль", - заявил президент страны Алехандро Джамматеи в Twitter.
Он отметил, что в Гватемале пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
О случаях коронавируса сообщалось в граничащей с Гватемалой Мексике и Коста-Рике – еще одном государстве центральноамериканского региона.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19МексикаГватемала (республика)Коста-РикаВ мире
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