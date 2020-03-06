Систему связи "Экспресс-РВ" планируют запустить до 2024 года

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" планируется заказать во втором полугодии 2020 года, а запустить систему - до 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава Олег Духовницкий. Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" планируется заказать во втором полугодии 2020 года, а запустить систему - до 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава Россвязи

"Этот вопрос (срока заказа спутников - ред.) решается постепенно, в достаточно строго выстроенной последовательности. Дело в том, что эти спутники – перспектива ближайших лет, но не месяцев. Спутники для системы спутниковой связи "Экспресс-РВ" планируется заказать во втором полугодии 2020 года с запусками четырех космических аппаратов на высокоэллиптические орбиты типа "Молния" в 2023 году", - рассказал он.

"У нас запланирован запуск космического аппарата "Экспресс-РВ" на 2024 год, мы предполагаем, что они могут быть запущены (ракетами-носителями – ред.) "Союзами". Если все сложится так, как мы предполагаем, и "Экспресс" будет обеспечивать покрытие территории РФ почти на 100%, и эти спутники смогут предоставлять спутниковый интернет, то мы будем в этом отношении готовы к полноценному внедрению беспилотных автомобилей", - добавил он.

Он отметил, что в период до 2030 года планируется повышать доступность и качество предоставления коммерческих и госуслуг на российском и зарубежных рынках спутниковой связи. Помимо этого планируется обеспечить доступ в интернет в удаленных регионах страны, в том числе в Арктике , в автомобилях, поездах, на судах и других видах транспорта.

"Первое направление развития будет реализовываться за счет планового развития группировки спутников на геостационарной орбите. Второе направление развития должно быть обеспечено с развертыванием орбитальной группировки из четырех спутников на высокоэллиптической орбите "Экспресс-РВ" и специальной наземной инфраструктуры связи, включая абонентские терминалы массовых потребителей. Мы планируем до 2030 года провести запуск 12 аппаратов на геостационарную орбиту. В период до 2024 года планируется изготовить и запустить 4 аппарата "Экспресс-РВ" и изготовить 1 резервный космический аппарат", - сказал Духовницкий.